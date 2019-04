TV-Tipp: Daniela Katzenberger zieht in ihr neues Heim auf Mallorca ein

Es ist geschafft. In der letzten Folge der dreiteiligen Serie über den Umzug der Familie Katzenberger ziehen Daniela, ihr Mann Lucas und Tochter Sophia in ihre neue Wohnung in Santa Ponça ein. Das Zusammenleben mit den Schwiegereltern Ingrid und Costa Coasta war nicht immer einfach, aber die junge Familie ist dankbar. Darum will Daniela ihre Schwiegereltern in ihrem neuen Heim zum Essen einladen – schließlich haben sie deren Gastfreundschaft in den letzten Monaten ganz schön überstrapaziert. Das einzige Problem: Daniela kann nicht kochen. Ihre einzige Spezialität ist Hackfleisch-Pfanne mit Fertig-Sauce. Ob sie damit ihre kritische Schwiegermutter Ingrid beeindrucken kann?

Lucas möchte unterdessen das eigene Zuhause mit einem Familienporträt für festhalten. Er hat durch Zufall Markus Tollmann, einen deutschen Maler, kennengelernt. Der Künstler hat einen Zweitwohnsitz auf Mallorca und hat zugesagt, die Promi-Familie zu porträtieren.

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (90 Minuten) läuft am Montag (8.4.) ab 21.15 auf RTL II.