Carla Bruni gibt Konzert in Port Adriano

Die Sängerin und Ex-Model Carla Bruni stellt auf Mallorca ihr neues Album "French Tour" vor. Am 25. Juli gibt sie im Yachthafen Port Adriano ein Konzert, teilte die Agentur Ok Events Agency mit. Es handelt sich bei dem Album um eine Hommage an ihre Lieblingslieder von AC/DC, The Rolling Stones, Lou Reed, The Clash, Depeche Mode oder Willie Nelson, die sie mit ihrer Akustikgitarre interpretiert.

Bruni ist seit dem 2. Februar 2008 mit Nicolas Sarkozy verheiratet, dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs. Die gebürtige Italienerin hat die französische Staatsbürgerschaft angenommen. /lk