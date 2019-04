Carla Bruni und Gregory Porter kommen nach Mallorca

Die Sängerin und Ex-Model Carla Bruni stellt auf Mallorca ihr neues Album "French Tour" vor. Am 25. Juli gibt sie im Yachthafen Port Adriano ein Konzert, teilte die Agentur Ok Events Agency mit. Es handelt sich bei dem Album um eine Hommage an ihre Lieblingslieder von AC/DC, The Rolling Stones, Lou Reed, The Clash, Depeche Mode oder Willie Nelson, die sie mit ihrer Akustikgitarre interpretiert.

Bruni ist seit dem 2. Februar 2008 mit Nicolas Sarkozy verheiratet, dem ehemaligen Präsidenten Frankreichs. Die gebürtige Italienerin hat die französische Staatsbürgerschaft angenommen.

Bereits am 20. Juli kommt der Jazz- und Soul-Sänger Gregory Porter ebenfalls nach Port Adriano. Dem Kalifornier gelang 2013 der internationale Durchbruch mit seinem Album Liquid Spririt. Er präsentiert ein Tribut an Jazz-Legende Nat King Cole.

Den Abschluss der Konzertreihe macht am 30. Juli die US-Jazz-Sängerin Melody Gardot- /lk/pss