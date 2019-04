So ist der Megapark in die Saison 2019 gestartet

Der bei deutschen Mallorca-Urlaubern beliebte Tanztempel Megapark an der Playa de Palma ist am Donnerstagmorgen (11.4.) aus dem Winterschlaf erwacht. Mit einer Party bis in die Morgenstunden läutet die Großdisco die Saison 2019 ein. Unter den ersten Gästen waren viele Franzosen, aber auch etliche Deutsche in Feierlaune, wie in diesem Video zu sehen ist.

Der Megapark war in den vergangenen Jahren häufig unfreiwillig in die Schlagzeilen geraten. Er gehört zur Unternehmensgruppe Cursach, deren Chef Bartolomé Cursach im Mittelpunkt eines großen mutmaßlichen Korruptions-Netzwerks steht. Außerdem hatte die Großdisco mehrfach Stress mit der Stadtverwaltung, die das Unternehmen dazu zwang, die Partyfläche zu verkleinern. /tg