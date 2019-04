Vox zeigt neue Folge von "Goodbye Deutschland – Viva Mallorca"

Vox zeigt am Montag (15.4.) um 20.15 Uhr eine neue Folge von "Goodbye Deutschland–Viva Mallorca". Darin ist unter anderem zu sehen, wie es Mallorcas stärksten Auswanderern, den Bodybuilder Caro und Andreas Robens ergeht.

Die beiden wollen mit ihren Iron-Burgern in El Arenal die Insel erobern und in die Liga der Auswanderer-Topverdiener aufsteigen. Doch zwischen Mittagsansturm und Abendgeschäft herrscht in ihrem Iron Diner an der Playa de Palma oft tote Hose. Das wurmt den erfolgsverwöhnten Andreas. Und das will er ändern. Er geht mit Caro auf Kundenfang. Die 39-Jährige hat wegen ihres Aussehens zudem noch immer mit Kritikern und Kommentaren unter der Gürtellinie zu kämpfen, wie es in der Programmankündigung heißt.

Auch zwei andere Auswanderer, Sven und Sebi Florijan, kommen frisch auf die Insel und müssen schnell feststellen, dass es sehr viel einfacher ist, dort einen Urlaub zu verbringen, als sich eine Existenz aufzubauen. Sven Florijan, Reeperbahn-Entertainer und langjähriger Mitarbeiter von Kult-Transe Olivia Jones, verlässt alsi den Hamburger Kiez und will mit Ehemann Sebi ein neues Leben auf Mallorca beginnen. Sven will endlich seriös werden und als Weddingplaner durchstarten. Doch ist er mit seiner lockeren Art wirklich richtig im Hochzeitsbusiness? Chefin Gabi hat Zweifel. Auch Ehemann Sebi nimmt sich viel vor. Er will sich dem harten Gastro-Geschäft stellen. Und gerät schnell an seine Grenzen. Während der Arbeit bricht Sebi zusammen. Wird beiden der Neustart auf der Insel gelingen? /sw