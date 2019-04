Mallorca im TV: Reporter des ZDF-Auslandsjournals an der Playa de Palma

In einem Bericht des ZDF-Auslandjournals am Mittwoch (17.4.) um 22.15 Uhr geht es um die beginnende Tourismussaison an der Playa de Palma auf Mallorca: Im April erwacht das Lieblingsziel der Deutschen und bereitet sich auf die kommende Saison vor, heißt es im Programmhinweis zum Beitrag "Mehr Benimm am Ballermann": "Es wird geschrubbt, poliert und aufgeräumt. Unser Reporter Lennart Behnke hat mit angepackt und die Mallorquiner bei den Vorbereitungen unterstützt."

Das "Auslandsjournal" berichtet seit 1973 einmal wöchentlich im ZDF über Ereignisse außerhalb Deutschlands. Das Korrespondenten-Magazin liefert laut dem Sender nicht nur Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen, sondern berichtet in Reportagen über Länder, Menschen, Abenteuer.

Die Moderation der Sendung am Mittwoch (17.4.) übernimmt Antje Pieper. /sw