Kunetic Pop Art und leuchtende Drucke auf Mallorca zu sehen

Vernissagen und Empfänge: Sie gehören zum deutschen Ostern auf Mallorca wie die Prozessionen zum mallorquinischen. Stets dabei und immer als Come-together beliebt: Minkner & Partner in Santa Ponça und die Galerie Mensing in Palma de Mallorca.

Bei Minkner eröffnet der 1961 in Salzburg geborene Maler Wilhelm Fikisz eine Ausstellung. Sein Markenzeichen: leuchtende Druckgrafiken. Das Fest steigt am Gründonnerstag (18.4.) ab 17 Uhr in der Galerie Minkner in der Avinguda Rei Jaume I. in Santa Ponça. Die Ausstellung „Urban" ist danach noch bis zum 8. Juni zu sehen.

Die Galerie Mensing lädt indes am Samstag (20.4.) ab 13 Uhr in den Carrer Colón, 8 E in Palma zu einer Ausstellung von Pop-Art-Künstler Patrick Rubinstein, der 1960 in Paris geborene Künstler ist anwesend. Mit seiner weltweit paten­tierten Technik der „Kinetic Pop Art" fertigt er auf gewelltem Untergrund Bilder an, die sich je nach

Blickwinkel ändern.