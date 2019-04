Oli P. singt den Bierkönig in die neue Partysaison

Oli P. war der Eisbrecher des Abends: Um 17 Uhr stand er als erster Künstler der neuen Saison auf der kleinen Bühne des Bierkönigs und sang seine Hits wie „Flugzeuge im Bauch" – aber nicht, ohne reichlich Selfies mit den Besuchern zu machen.

Tim Toupet war es dann schließlich, der das Abendprogramm ab 19 Uhr auf der Hauptbühne ganz offiziell eröffnete. Schon Stunden zuvor hatten die Sicherheitskräfte die Eingangstüren dicht gemacht: Einlassstopp wegen Überfüllung. „So voll hatten wir es so früh am Opening-Tag wirklich noch nie", sagte Tim Toupet im Gespräch mit der MZ. Es sangen Bierkönig-Künstler wie Biggi Bardot, Antonia aus Tirol, Peter Wackel, Die Zipfelbuben, Axel Fischer und Melanie Müller.

Letztere hatte zuvor ihre Bratwurst-Bude an der Carrer del Llaüt wiedereröffnet – mit Freibier und Sangria. Der „Grillmüller" startete damit in die dritte Saison. Von den neuen Benimmregeln, die unter anderem den Konsum von Essen und Trinken auf einigen Straßen an der Playa de Palma untersagen, ist ihr Imbiss übrigens nicht betroffen: „Uns trifft das Verbot glücklicherweise nicht – und ich hoffe, dass das auch so bleibt", so die Sängerin gegenüber der MZ. „Dass man noch nicht einmal mehr eine Wurst auf der Straße essen darf, ist ja wirklich ein Irrsinn, der hoffentlich bald wieder abgeschafft wird."

Was Melanie Müller generell von den neuen Regeln am Ballermann hält, zeigte sie wenig später dann auch auf der Bühne im Bierkönig – mit ihrem neuen Song „Malle muss laut". In diesem Sinne: Die neue Saison am Ballermann kann losgehen.

Noch bis Sonntag (28.4.) geben sich die Stars der Szene auf der Bühne im Bierkönig das Mikro in die Hand. Das Abendprogramm startet jeweils um 19 Uhr.