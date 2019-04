Nick Ferretti holt bei DSDS den zweiten Platz

Es hat nicht ganz gereicht: Nick Ferretti musste den Sieg bei der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" an Davin Herbrüggen abgeben. Der 20-jährige Altenpfleger aus Oberhausen konnte 44 Prozent der Stimmen auf sich versammeln. Jeder der vier finalen Kandidaten hatte am Sonnabend (27.4.) zwei Live-Auftritte, am Ende wählte das Publikum im Saal und von Zuhause aus per Telefon den Gewinner.

Nach Nick Ferrettis erstem Auftritt, bei dem er "Hallelujah" von Leonard Cohen sang, lobte Dieter Bohlen: "Das war der beste Auftritt seit 16 Jahren". Bohlen hatte Ferretti in Palma als Straßenkünstler gesehen und ihn zu der Show eingeladen. Juror Xavier Naidoo urteilte nach dem zweiten Auftritt über Nick Ferretti: "Ich habe heute deine Nerven gehört." Nick Ferretti wirkte etwas nervöser als sonst. Er hat sich durch ein Casting, fünf Recallfolgen in Thailand und drei Live-Shows in Köln gesungen. Seine Fans können sich freuen, ihn bald wieder in Palmas Altstadt performen zu sehen. /lk