TV-Tipp: So erlebt das ZDF das Alkoholverbot am Ballermann auf Mallorca

Schinkenstraße und Ballermann auf Mallorca sind wohl die bekanntesten Partymeilen der Deutschen. Nun sollen dort neue Benimmregeln gelten und der Alkoholkonsum auf offener Straße wird stark eingeschränkt.

In einem Beitrag für die Sendung "Hallo Deutschland" mischte sich das ZDF zum Saisonauftakt unters Partyvolk und beobachtete, ob die neuen Regeln eingehalten und kontrolliert werden. In der Mediathek können Sie den am Mittwoch (1.5.) ausgestrahlten Beitrag von Lena Breuer unter diesem Link ansehen. /tg