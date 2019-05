Megapark startet gesittet mit Newcomern und Altstars in die Saison

Gute, aber nicht ausgelassene Stimmung beim Megapark-Saisonstart am Sonntag (12.5.) auf Mallorca: Mehrere hundert Menschen haben schon am Vormittag den Start in den Mallorca-Sommer gefeiert. Dabei lief alles äußerst gesittet ab, die Verantwortlichen des Megaparks hielten sich auch an die ihnen auferlegten Beschränkungen und öffneten nur den unteren Teil. Das tat der guten Laune keinen Abbruch: Der Marketing-Beauftragte Andy Bucher sagte der MZ: "Angefangen haben wir hier mit einem Faxgerät. Und heute machen wir hier zwölf Stunden Livestream. Die Eröffnung ist zu einem Mega-Event geworden - zu einem Treffen der Musikindustrie, der Künstler und der Presse."

Mit den zwölf Stunden untertrieb Bucher sogar noch. Laut Programm gibt es am Eröffnungstag von 11 Uhr bis zum Folgetag um 5 Uhr morgens nonstop Sänger oder DJs auf der Bühne. Während am Vormittag die Newcomer eine Bühne geboten bekamen, war am Nachmittag und am Abend bis tief in die Nacht die Bühne den bewährten Altstars vorbehalten.

So gastierte am frühen Nachmittag die als Anny bekannte Sängerin Anne Moeller aus Bitburg. Sie lebt seit 2015 auf Mallorca und gehört seit dieser Saison zum festen Inventar im Megapark. "Ich freue mich, mit den Leuten hier ordentlich Party zu machen", sagte die gelernte Erzieherin der MZ.

Kurz darauf stürmte Willi Herren die Bühne. Der 43-jähriger Kölner hatte einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Er hat nach 20 Jahren endlich seinen Führerschein bestanden, wie er der MZ erzählte. Ganz nach Geschmack der Benimmregeln am Ballermann begoss er dieses Ereignis mit Wasser.