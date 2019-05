Niki Lauda: Trauer um die Formel-1-Legende und den Mallorca-Airline-Gründer

Österreichische Formel-1-Legende, Unternehmer, Gründer der Airlines Niki und Laudamotion: Niki Lauda ist am Montag (20.5.) im Alter von 70 Jahren gestorben. Das hat sein sein Arzt am Dienstagmorgen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigt.

Eine Sprecherin der Airline Laudamotion schrieb im Namen der Familie Lauda: "In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Niki am Montag, den 20.05.2019, im Kreise seiner Familie friedlich entschlafen ist. Seine einzigartigen Erfolge als Sportler und Unternehmer sind und bleiben unvergesslich."

Der 70-Jährige hatte seit seinem schweren Unfall auf dem Nürburgring 1976 immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu tun. Nur knapp überlebte er damals das Flammeninferno. Lauda hat aus erster Ehe zwei Söhne und aus seiner Ehe mit Birgit Lauda achtjährige Zwillinge.

Lauda war bereits 1975 erstmals Weltmeister geworden. Ein Jahr nach dem Unfall gewann er seinen zweiten, 1984 seinen dritten WM-Titel. 1985 trat er zurück. An seine Sportlerkarriere schloss Lauda nahtlos eine Laufbahn als Unternehmer an. Aus seiner Begeisterung für das Fliegen entwickelte er als Pilot seine eigene Airline. Ende der 1990er Jahre verkaufte er Lauda. 2003 ging er mit einer neuen Flotte unter dem Namen Niki an den Start.

Bei Niki stieg ihr Gründer 2011 aus. Air Berlin übernahm die Linie. Nach den Pleiten von Air Berlin und Niki übernahm er die Führung bei Niki erneut und brachte das Unternehmen unter dem Namen Laudamotion wieder als Mallorca-Flieger an den Start. Wenig später holte er Ryanair als neuen Anteilseigner ins Boot.