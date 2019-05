Glanz alter Zeiten: Segelyacht 'Shenandoah of Sark' vor Mallorca

Von der "Shenandoah of Sark" geht ein besonderer, zeitloser Charme aus. Die im Jahr 1902 erbaute 54 Meter lange Segelyacht lag am Mittwoch (22.5.) in der Bucht von Palma de Mallorca und ließ so manchen Beobachter am Paseo Marítimo von alten Zeiten träumen.

Das Schiff kommt auf eine Rumpfgeschwindigkeit von 13 Knoten. An Bord gibt es nicht nur jeden modernen Komfort, sondern auch eine eigene Bibliothek. Die Dinnertafel bietet Platz für zehn Gäste. Wer will da nicht mit am Tisch sitzen? In Onlineforen wird der Preis für die "Shenandoah of Sark" mit 10 Millionen Euro angegeben. Gleichzeitig mit der "Shenandoah of Sark" waren am Mittwoch auch die Gigayacht "Rising Sun" und die wilde Segelyacht "NGONI" in der Bucht von Palma de Mallorca unterwegs. /tg