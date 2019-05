Die wilde Segelyacht "NGONI" liegt vor der Küste von Mallorca

Als "fast and furious" - also schnell und wild - bewerben die Yachtbauer Royal Huisman ihre im Sommer 2017 fertig gestellte Segelyacht "NGONI". Trotz der beachtlichen Länge von 58 Meter kommt das spiegelglatte Schiff auf eine Rumpfgeschwindigkeit von 17 Knoten. Am Mittwoch (22.5.) glänzte sie in der Mallorca-Sonne vor dem Paseo Marítimo am Molinar von Palma.

Designed wurde sie von Dubois Naval Architects. Die Innenausstattung stammt von Rick Baker Ltd. /tg