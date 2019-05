Dieter Bohlen dreht Musikvideo auf Mallorca

Lässig hat Dieter Bohlen (65) einen Arm um seine schwarze Gitarre geschwungen, er trägt eine Lederjacke, Sonnenbrille und schwarze Boots. Das Foto postete der Musiker auf Instagram: "Freu mich auf mein erstes Video seit langer Zeit... schönes Gefühl", schrieb er dazu.



In einem kleinen Video plaudert er über den Dreh. Drei Tage sollen die Aufnahmen dauern, das Video würde spektakulär werden, "wahrscheinlich alle Preise und noch mehr gewinnen – oder auch nicht", witzelt er. "Am letzten Tag zertrümmere ich die Gitarre", sagt er noch.



Angeblich fand ein Teil des Drehs auf der unter Naturschutz stehenden Insel Sa Dragonera statt. Zu welchem Lied das Video gedreht wird und wann es veröffentlicht wird, hat er nicht verraten.





Vielleicht wird es ja schon auf seiner Tournee zu sehen sein. Von Ende August bis Anfang Dezember spielt Bohlen wieder live in Deutschland, seine erste Tour seit 2003. Zuletzt war er in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen, bei dem der Straßenkünstler Nick Ferretti den zweiten Platz belegte . Ihn hatte Bohlen in der Altstadt von Palma singen hören und zu der Show eingeladen.Das sind seine Tour-Termine:31.08.2019: Berlin, Zitadelle Spandau 14.09.2019: Zürich, Hallenstadion 28.09.2019: Leipzig, Arena Leipzig 04.10.2019: Hamburg, Barclaycard Arena 05.10.2019: Mannheim, SAP Arena 02.11.2019: Berlin, Mercedes-Benz-Arena 16.11.2019: Dortmund, Westfalenhalle 1 06.12.2019: Wien, Wiener Stadthalle 07.12.2019: München, Olympiahalle