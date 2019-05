Don Juan Carlos, einer der treusten Mallorca-Urlauber, zieht sich zurück

Einer der prominentesten Mallorca-Fans geht in den Ruhestand: Der 81-jährige spanische Ex-König Juan Carlos zieht sich nun vollständig aus dem öffentlichen Leben vollständig zurück. Fünf Jahre nach seiner Abdankung zugunsten seines Sohnes und Thronfolgers König Felipe VI. will Don Juan Carlos am Sonntag (2.6.) diesen "entschlossenen und wohl überlegten" Schritt gehen, wie er in einem öffentlichen Brief an seinen Sohn schrieb. Den Brief veröffentlichte das Königshaus Zarzuela am Montag (27.5.).

Es sei an der Zeit, "ein neues Kapitel zu beginnen" und seinen Rückzug aus dem öffentlichen Leben zu vollziehen. "Seit dem vergangenen Jahr, als ich meinen 80. Geburtstag feierte, ist diese Idee gereift", heißt es in dem Brief, der mit der Anrede "Majestät, lieber Felipe" beginnt und mit den Worten "in ewiger Loyalität, eine riesige Umarmung, Dein Vater" schließt.

Über die Regentschaft die Altkönigs mögen die Spanier geteilter Meinung sein. Für einen Großteil der Gesellschaft ist Juan Carlos der Held, der Spanien nach dem Tod des Diktators Francisco Franco in die Demokratie führte. Andere sahen in ihm einen anachronistischen Staatschef, der durch seine Vorliebe für Großwildjagden und außereheliche Liebschaften dem Ansehen der Monarchie schadete.

Für die Insel Mallorca ist Don Juan Carlos vor allem einer der treusten Besucher. Regelmäßig verbrachte er die Familienurlaube im Sommer auf der Insel und trug damit auch zur Beliebtheit der Urlaubsdestination bei. /tg