Michael Douglas schwärmt von seinem Mallorca-Landgut

Träumerische Bilder von der Nordwestküste von Mallorca und dazu die Stimme von Michael Douglas: Beim geplanten Verkauf des idyllischen Landguts s'Estaca setzt die Immobilienagentur Engel&Völkers auf den Charme des US-Schauspielers. In einem von dem Unternehmen auf Youtube veröffentlichten Video preist Douglas die Vorzüge des Anwesens in der Gemeinde Valldemossa an, das weiterhin einen neuen Besitzer sucht.

Als er s'Estaca im Jahr 1990 zum ersten Mal gesehen habe, sei er sofort dem Bann des Anwesens verfallen, so Douglas in dem Video. In den vergangenen drei Jahrzehnten habe er eigene Akzente gesetzt durch die Modernisierung der alten Gebäude. Jetzt nehme sein Leben einen neuen Kurs, und es sei an der Zeit, dass andere in den Genuss des Privilegs und Abenteuers kämen, auf s'Estaca zu leben.

Der Schauspieler verweist auf Olivenhaine und Weinreben, auf die sieben Gebäude des Landguts. Auf der Website der Agentur wird der Preis mit 28,9 Millionen Euro angegeben.

Das Landgut hatte einst Erzherzog Ludwig Salvator erworben, wie auch die angrenzenden Ländereien an der Nordküste von Mallorca. Der Habsburger hatte Zeit seines Lebens den Mittelmeerraum und seine Menschen erforscht. /ff