Mallorca und der Zwergenaufstand am Ballermann

Den Fußballverein VfB Hilden kannten bislang nur eingefleischte Fans. Nach mehreren spektakulären Auftritten am Flughafen von Mallorca sowie am Ballermann an der Playa de Palma ist das anders. Die Videos wurden innerhalb von Stunden von vielen Tausend Instagram-Nutzern angeschaut. Unter die zunächst zujubelnden Kommentare mischten sich schnell auch spanische Beiträge, die diese Art von Tourismus auf der Insel kritisierten.



Die Serie mehrerer Zwergenaufstand-Videos begann am Flughafen:





Offensichtlich können manche Fußballer in dem Verein nicht nur kicken, sondern auch kegeln ...Später probten die Zwerge dann den Aufstand im Bierkönig an der Playa de Palma ...... sowie am Ballermann selbst.