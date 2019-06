Nach dem Zwergenaufstand auf Mallorca ist der VfB Hilden wieder im Rheinland

Nach der kurzen aber kräftigen PR-Offensive unter dem Motto #Zwergenaufstand auf Mallorca sind die Anhänger des Fußballvereins VfB Hilden wieder in Nordrhein-Westfalen angekommen. Auf dem Rückflug posteten Schneewittchen und die mindestens 50 Zwerge noch ein Abschiedsfoto aus dem Eurowings-Flieger.



Übrigens war der Zwergenzauber nach der Landung in Köln-Bonn nicht vorbei. Ein weiteres Video zeigt die Fans, wie sie in ihren Märchenkostümen ihre Mannschaft anfeuern.





An den Tagen zuvor sorgten die Fußballer am Flughafen von Mallorca sowie am Ballermann an der Playa de Palma für Furore. Ihre Videos im Zwergenkostüm wurden innerhalb von wenigen Stunden von tausenden von Instagram-Nutzern angeschaut.Die Serie mehrerer Zwergenaufstand-Videos begann am Flughafen:Offensichtlich können manche Fußballer in dem Verein nicht nur kicken, sondern auch kegeln ...Später probten die Zwerge dann den Aufstand im Bierkönig an der Playa de Palma ...... sowie am Ballermann selbst.