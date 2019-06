TV-Tipp: Tim Mälzer kocht auf Mallorca geschmortes Kaninchen

Tim Mälzer mit einer Kollegin in Aktion auf Mallorca.

Tim Mälzer mit einer Kollegin in Aktion auf Mallorca. Foto: NDR

Fernsehkoch Tim Mälzer ist ein erklärter Mallorca-Fan. Bereits 2014 drehte er eine mehrteilige Rundreise über die Insel, bei der er an jeder Station ein anderes Gericht kochte. Der NDR zeigt am Samstag (8.6.) noch einmal den zweiten Teil des Programms. In diesem Kapitel besucht Mälzer mallorquinische Freunde.

Unter anderem schaut er "P'amb Oli"-Meister Juan bei der Zubereitung seines berühmten "Tomatenbrots mit Olivenöl" über die Schulter und bereitet im Gegenzug für ihn und seine Familie ein geschmortes Kaninchen zu. Zum Nachtisch serviert er Mandelkuchen und Orangenkompott.

Der dritte Teil der Mallorca-Rundreise wird dann am Samstag darauf (15.6.) ebenfalls im NDR gezeigt. Dann geht es um Lammragout im Teigmantel. Den Abschluss der Reihe zeigt der NDR am 22. Juni mit den sopes mallorquines sowie Coca de Trampó. /jk

Auf Mallorca (2) am Samstag (8.6.) von 17.30 -18 Uhr bei NDR