Die "Al Lusail": Superluxus auf 123 Metern Länge

Und wieder besucht eine von diesen unvorstellbar teuren Yachten die Bucht von Palma. Mit ihren 123 Metern Länge gehört die "Al Lusail" zu den Gigayachten.

Fertiggestellt wurde sie 2017 in der Bremer Lürssen-Werft. Das Design ist von H2 Yatch Design. Der Rumpf ist aus Edelstahl, der Aufbau aus Aluminium, die Decks aus Teakholz.

Vom Innern der Luxusyacht ist wenig bekannt. 36 Passagiere haben Platz in den 18 Kabinen. Außerdem wohnt eine 60-köpfige Crew an Bord. Schwimmbad, Fitnessraum, Kino und Hubschrauber-Landeplatz gehören fast zum Standard in dieser Kategorie von Yachten. Der Kaufwert wird auf 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Gezahlt wurde von einem Mitglied der Herrscherfamilie des Emirats Katar. /tg