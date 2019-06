Mallorca Classic Week diesmal mit Kettcar-Rennen

Vom 18. bis zum 22. September findet in Port Adriano zum vierten Mal die Mallorca Classic Week statt: Bei einer American Car Club Show und dem Internationalen Concours d'Elegance wird es jede Menge schöne Oldtimer zu sehen geben. Mitorganisator und ehemaliger Spanien-Chef von Air Berlin, Álvaro Middelmann, hat am Dienstag (18.6.) das Programm vorgestellt.

Neu in diesem Jahr ist das Rennen "Gran Premio de Mallorca", das 18 Kinder mit der Kraft ihrer Beine austragen werden. "Für das Rennen stellt uns der Hersteller Kettler 18 Kettcars zur Verfügung", sagt Middelmann. Bei den Tretwagen handelt es sich um Nachbauten des ersten Kettcars aus den 60er-Jahren, eine limitierte Edition.

Teilnehmen werden Kinder im Alter von 6 bis 9 Jahren von den Schulen Eurocampus, La Porciúncula, Sant Vicenç de Paül, Ceip Es Pil·larí und Sant Francesc. Sie werden sich bei Rennen in ihren Schulen qualifizieren können. Das Rennen in Port Adriano startet am Sonnabend ab 11 Uhr mit den Qualifying, bei denen der Platz für die Pool Position ausgetragen wird. Um 14 Uhr ist die Preisverleihung.

Im Anschluss findet der Concours d'Elegance statt, bei dem eine Jury die schönsten Autos küren wird. Außerdem findet ein Pin Up Girl Wettbewerb statt, es gibt Foodtrucks, Live-Musik und Tanz. Die Preisverleihung des Concours d'Elegance findet am Sonntag nach einer Ausfahrt ab 16 Uhr in Port Adriano statt. /lk