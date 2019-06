Mario Götze und Ann-Kathrin feiern Traumhochzeit auf Son Marroig

Es war lange ein gut gehütetes Geheimnis: Mario Götze und Ann-Kathrin haben gut ein Jahr nach ihrer standesamtlichen Hochzeit in Düsseldorf am Mittwoch (18.6.) ihre freie Trauung vollzogen. Sozusagen noch einmal in Schön auf dem Traumanwesen Son Marroig mit Blick aufs Meer an der Nordwestküste von Mallorca. Die Finca gehörte einst dem Erzherzog Ludwig Salvator.



Um 18.30 Uhr soll das Fest begonnen haben, schreibt das Promi-Portal Vip.de. Unter den Gästen waren Nationaltorwart Manuel Neuer mit seiner Frau Nina, Götzes Spielerkollege André Schürrle von Borussia Dortmund, der spanische Fußballstar Marc Bartra mit seiner Freundin Melissa Jiménez und Model Mandy Bork. Danach wurde nach MZ-Informationen auf einer nahegelegenen Finca bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.





Eigentlich wollten die Götzes schon im vergangenen Sommer auf Mallorca heiraten, doch dann entschied sich der Fußballer, lieber an einem Trainingscamp seines Vereins teilzunehmen. Das Paar besucht Mallorca regelmäßig, Ann-Kathrin zeigt Fotos ihrer Ausflüge auf Instagram. So auch diese Woche, wo sie offensichtlich auf dem Balkon des Herrenanwesens Son Marroig posiert.