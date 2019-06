Gleich zwei Gigayachten vor Palma de Mallorca

Die spektakulären Feiern zur Johannisnacht locken nicht nur Tausende von Besuchern an den Stadtstrand von Palma de Mallorca. Auch die ganz großen Yachten zieht es diese Tage in die Bucht der Balearen-Hauptstadt. Wer sich für die Mega- und Gigayachten der Superreichen interessiert, sollte einen Spaziergang an der Küstenpromenade erwägen.

Am Freitag (21.6.) lagen gleich zwei Gigayachten von jeweils über 100 Metern Länge vor dem Viertel Molinar: die 106 Meter lange "Amadea" und die 111 Meter lange "Tis". Beide wurden in der deutschen Lürssen-Werft gefertigt.

Auf der brandneuen "Tis" dürfte es sogar noch nach frischer Farbe riechen. Nach einem ersten Probelauf im Herbst 2018 war sie für den letzten Schliff wieder in der Werft und wurde erst vor wenigen Tagen ausgeliefert. Der Verkaufspreis wird auf 250 Millionen US-Dollar geschätzt. Aus Norddeutschland fuhr sie über die Meerenge von Gibraltar schnurstracks ins Mittelmeer und steuerte daraufhin Mallorca an. Yachtportalen zufolge ist der russische Düngemittel-Magnat Alexei Fedorychev der Besitzer. Wird er sich die Lagerfeuer zur Johannisnacht auf Mallorca anschauen?

Die "My Amadea" ist mit 106 Metern nur unwesentlich kürzer und mit Baujahr 2017 nur zwei Jahre älter. An Bord ist Platz für 16 Gäste in acht luxuriösen Kabinen. Gleichzeitig wohnen 36 Crew-Mitglieder auf dem Schiff. /tg