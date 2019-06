Feiern Sie mit der MZ den Mallorca-Sommer im Mhares Sea Club!

Auch in diesem Jahr möchte die Mallorca Zeitung mit Ihnen einen ganz besonderen Abend in einem der schönsten Beachclubs von Mallorca verbringen. Am 18. Juli feiern wir ab 20 Uhr im Mhares Sea Club in Llucmajor die Sommerparty 2019.

Es erwarten Sie in der wundervollen Umgebung der Steinküste ein Sonnenuntergang mit Blick auf das Meer, anregende Gespräche zu guter Musik und ein Programm voller Überraschungen. Wie in den vergangenen Jahren wird es Weine von ausgesuchten Bodegas zu kosten geben, und es erwartet Sie ein Buffet mit den Köstlichkeiten der Insel.

Bei einer Verlosung können zudem tolle Preise gewonnen werden. Nach dem Essen treten Live-Bands auf, und die Tanzfläche ist freigegeben.

Reservieren Sie Ihre Eintrittskarte für 30 Euro unter der E-Mail-Adresse events@mallorcazeitung.es.

Wir bieten Ihnen an dem Abend einen kostenlosen Shuttle-Service von der Innenstadt Palmas bis zum Mhares Sea Club und wieder zurück in die Stadt. Bis dahin!