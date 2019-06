"Hotel Habana Show" bringt Kuba-Flair nach Palma de Mallorca

Mal kurz nach Kuba reisen, ohne die Insel zu verlassen? Mit dem Spektakel „Hotel Habana Show" verwandelt sich vom 27. Juni bis zum 14. Juli ein Teil des Gewerbegeländes Son Fusteret auf Mallorca in die Hauptstadt Kubas. Die zwei Stunden und 40 Minuten dauernde Show – eine Mischung aus Tanz, Musik und Akrobatik – erzählt die Geschichte rund um das einstige Hotel Habana, genauer gesagt, das, was von ihm übrig geblieben ist. Das Gebäude, das in seinen goldenen Zeiten in den 50er-Jahren in Havanna Kultur, Kunst und Musik vereinte, muss geräumt werden, da es baufällig ist.

Gemeinsam kämpfen die Bewohner für seine Erhaltung. Dabei trägt jeder von ihnen mit seinem ganz eigenen Talent dazu bei: Die ­einen tanzen, andere singen oder fliegen als Akrobaten durch die Luft. „Bis auf eine Ausnahme, Manu Badenes, einem Spanier, der die Rolle des Ausländers Serafín spielt, kommen alle Darsteller aus Kuba", sagt die Veranstalterin Itxaso Barrios. Für das zehnjährige Jubiläum der Produktionsfirma Letsgo (bekannt für das Varieté „The Hole") habe man nach etwas ganz Besonderem gesucht. „Die Idee zu ,Hotel Habana Show' reifte auch dadurch, dass unser Direktor Iñaki Fernández nach einem Besuch in Kuba die Farben und Klänge der Insel nach Europa bringen wollte", so Itxaso Barrios.

Für die Produktion arbeitete Letsgo mit dem Zirkusensemble Compañía Havana zusammen. Ein Teil der Musik wurde extra für die Show komponiert. Da die Gruppe in Son Fusteret ein Zelt aufgeschlagen hat, herrscht bei der Veranstaltung für jede Altersgruppe bewusst kein Theaterflair. „Zuschauer können sich während der Show einen Mojito bestellen und sie mit Freunden kommentieren. Am Ende lassen sich die meisten von ihnen sowieso von der Musik anstecken und tanzen", sagt Itxaso Barrios.

https://entradas.hotelhabanashow.com/