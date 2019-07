Mallorca und die Welt trauern um Costa Cordalis

Die Nachricht vom Tod von Costa Cordalis hat in dessen Wahlheimat Mallorca große Trauer ausgelöst. Menschen, die ihn als Sänger, als Familienmenschen oder einfach als guten Nachbarn in Santa Ponça kannten, bedauern den Verlust eines Menschen, dessen Musik - insbesondere sein Hit "Anita" - in allen weiterleben wird.



Auf dem Facebook-Konto der Mallorca Zeitung reagierten hunderte von Lesern auf die Nachricht. Über 70 Nutzerinnen und Nutzer hinterließen persönliche Beileidsbekundungen. Unter ihnen befanden sich auch Freunde und Nachbarn des verstorbenen Schlagersängers: "Oft um oft, habe ich ihn am kleinen Strand in der Via de la Creu beim Abendspaziergang getroffen und wir haben über Gott und die Welt geplaudert. Abgesehen vom Schlagerrummel, war er ein sehr tiefgründiger Mensch. Möge es ihm gut gehen, dort wo er jetzt ist...kayo taxìdi."



Auch andere Sänger verabschiedeten sich unter den Hashtags #CostaCordalis und #Anita in den sozialen Netzwerken von ihrem Kollegen.



Jürgen Drews schrieb auf Facebook:





Mickie Krause:





Vicky Leandros:



Costa war ein liebenswerter Schatz und ist leider viel zu früh von uns gegangen. Jetzt sind meine Gedanken bei seiner Familie. Costa, wir werden Dich und Deine Musik vermissen! #RIP #CostaCordalis pic.twitter.com/8yAVfL1xzI — Vicky Leandros (@VickyLeandrosHH) 3. Juli 2019

Zuletzt war Cordalis oft zusammen mit seinem Sohn Lucas , dem Ehemann von TV-Sternchen Daniela Katzenberger , aufgetreten. Das letzte Konzert bestritten die beiden im Februar in Essen zu Ehren des im November verstorbenen Mallorca-Auswanderers Jens Büchner. Auch damals soll er Medienberichten zufolge bereits sehr angeschlagen ausgesehen haben. „Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat", so Lucas Cordalis jetzt zur dpa. Er hinterlässt seine Frau Ingrid, mit der er fast 50 Jahre verheiratet war, sowie drei Kinder und eine Enkelin.