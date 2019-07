Die Asche von Costa Cordalis soll auf Mallorca bleiben

Der Leichnahm des am Dienstag (2.7.) verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis soll eingeäschert und die Urne bei der Familie auf Mallorca bleiben. Das sagte Sohn Lucas dem TV-Sender RTL. "Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für Andere eingesetzt hat", erinnerte Lucas Cordalis.



Daniela Katzenberger, Ehefrau von Lucas Cordalis, nahm indes schweren Herzens Abschied von ihrem Schwiegervater, den sie "wie einen Vater über alles geliebt" habe. Costa Cordalis sei einer der wenigen Menschen, bei dem sie sich sicher sei, "dass er in den Himmel kommt", schrieb sie in den sozialen Netzwerken und wünschte ihm auf dem Weg dahin eine "gute Reise über die Regenbogenbrücke".