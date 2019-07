Fashion Week auf Ende September verschoben

Auf die zweite Fashion Week Mallorca werden Modebegeisterte noch ein wenig länger warten müssen. Eigentlich sollte die Show vom 24. bis zum 27. Juli vor der Kathedrale stattfinden, wie es in einer kürzlich herausgegebenen Pressemitteilung heißt. Allerdings wurde der Termin verschoben, da sich die neu gewählten Politiker "erst in Position bringen müssen", wie Initiatorin Victoria de Vivero der MZ sagt. Los gehen soll es dann in der letzten Septemberwoche. Dass Mitorganisatorin Elena Aguilar aus dem Projekt ausgestiegen sein soll, kommentierte Victoria de Vivero nicht.

Die erste Fashion Week fand Ende Juli 2017 an der Alten Mole in Palma statt. Neun Designer zeigten über drei Tage ihre Entwürfe, insgesamt besuchten 1.800 Zuschauer die Veranstaltung. Der Inselrat hatte die Fashion Week mit 12.000 Euro finanziell unterstützt. Dafür gab es Kritik vom Verband der mallorquinischen Designer und Modeproduzenten, weil mit Alberto Tous nur ein Designer von Mallorca dabei war. /lk