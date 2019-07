Konzert von Carla Bruni auf Mallorca abgesagt

Sie kommt doch nicht: Das Konzert von Carla Bruni, das am 25. Juli im Hafen von Port Adriano im Südwesten von Mallorca stattfinden sollte, fällt aus. Das gab der Hafen am Dienstag (16.7) in einer Pressemitteilung bekannt. Der Veranstalter OK Events Agency habe das Konzert abgesagt. Weitere Gründe wurden nicht genannt, der Veranstalter reagierte auf Anfragen der MZ nicht.

Die Eintrittskarten werden über den Buchungsweg rückerstattet. Für weiter Informationen kann per E-Mail Kontakt mit dem Veranstalter aufgenommen werden: contact@okeventsagency.com.

Die weiteren Konzerte, die im Rahmen des Port Adriano Music Festivals angekündigt wurden, sollen stattfinden. Den Auftakt macht am 21.7 der Jazz-Sänger Gregory Porter. Auch die Village People kommen (3.8.). Den Abschluss macht die deutsche Sängerin Nena am 14.8. /lk