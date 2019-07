TV-Tipp: ZDF berichtet über Mordfall an einer Deutschen auf Mallorca

Über die Aufklärung eines Mordfalls an einer Deutschen auf Mallorca hat das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) am Dienstag (16.7.) berichtet und den Beitrag in der Mediathek veröffentlicht. Die 31-jährige Andrea B. war 1998 mit ihrem Sohn auf die Ferieninsel gereist, um zusammen mit ihrem Ex-Freund den Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes zu feiern. Doch die Frau verschwand, das Kind blieb beim Vater. Andrea B. wurde vermisst gemeldet.

20 Jahre lang konnten die Behörden den Fall nicht aufklären. Bis der spanische Kommissar Juan Canedo neue Hinweise erhält und mit der Klärung des Falls beginnt. Wer Andrea B. umbrachte und wie die Leiche aufgespürt werden konnte, erzählt der Guardia Civil-Kommissar im Bericht des Magazins "Hallo Deutschland".

Den neunminütigen Bericht können Sie hier anschauen.