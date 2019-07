Die 140 Meter lange Gigayacht "Ocean Victory" liegt vor Mallorca

Mit der "Ocean Victory" hat Mallorca am Mittwoch (17.7.) erneut Besuch von einer der unglaublichsten Gigayachten der Welt erhalten. Das 140 Meter lange Schiff erreichte die Bucht vor Puerto Portals am Mittwoch und blieb über Nacht.

Die "Ocean Victory" wurde 2014 in der italienischen Werft Ficantieri für den russischen Stahlmagnaten Wiktor Raschnikow gefertigt, der für das Prunkstück 300 Millionen US-Dollar bezahlt haben soll. An Bord genießen bis zu 26 Passagiere das Leben auf dem Meer, während eine bis zu 50-köpfige Crew das Schiff auf Touren bringt. Zwei Dieselmotoren können die "Ocean Victory" auf bis zu 25 Knoten beschleunigen. Auf den sieben Decks finden die Passagiere alles, was man für die Dolce Vita braucht: Hubschrauber-Landeplatz, mehrere Pools, Jacuzzi, Spa-Bereich, Fitnesscenter und eine Garage für das 14 Meter lange Beibötchen.

Die "Ocean Victory" ist zur Zeit nicht alleine im Kreis der Luxusyachten vor Mallorca. Auch die ultramoderne Segelyacht "Black Pearl" und die beeindruckende "Rising Sun" kreuzen diese Tage die Gewässer vor der Insel. Beide lagen am Mittwoch in der Bucht von Palma. /tg