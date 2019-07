So viel Mallorca steckt im neuen RTL-Sommerhaus der Stars

Wenn im deutschen Fernsehen Trash-TV-Zeit ist, dann ist meist auch die Mallorca-Fraktion mit am Start. So auch bei der neuen Staffel vom „Sommerhaus der Stars" bei RTL. Gleich drei Paare, die mit Mallorca verbunden sind, kämpfen ab Dienstagabend (23.7.) ab 20.15 Uhr um den Titel „Das Promipaar 2019" und die Gewinnprämie von 50.000 Euro.

Der König von Mallorca ist zwar nicht dabei, dafür aber der selbsternannte „König des Popschlagers": Sänger Michael Wendler zieht mit seiner 28 Jahre jüngeren Freundin Laura Müller ins Sommerhaus, das in Portugal steht. Das aktuell wohl polarisierendste Promi-Pärchen Deutschland lernte sich auf einem Schlager-Event kennen, auf dem der Sänger auftrat. Im Oktober 2018 hatte „Der Wendler" nach 29 gemeinsamen Jahren die Trennung von seiner Frau Claudia (mit ihr hat er die 17-jährige Tochter Adeline) und kurz darauf die Beziehung zu Laura bekannt. Der 47-Jährige tritt regelmäßig auch auf Mallorca auf und hat hier eine recht große Fangemeinde, lebt mit der 18-jährigen Schülerin Laura aber momentan in Florida.

Regelmäßig am Ballermann zu sehen ist auch Willi Herren, der mit seiner Ehefrau Jasmin ins RTL-Sommerhaus zieht. Die 40-Jährige blickt ebenfalls auf eine Mallorca-Karriere zurück: Am Ballermann trat sie früher als Nacktsängerin „Jazmin" auf, wo sich die beiden auch kennenlernten. Willi Herren machte in seiner Karriere immer wieder mit Skandalen Schlagzeilen: Der 44-Jährige stand wegen Trunkenheit am Steuer, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Nötigung vor Gericht, beichtete zuletzt seine Tablettensucht. Wegen der Probleme hatte sich das Paar auch zwischenzeitlich getrennt, festigte seine Beziehung Ende Juli 2018 aber mit einer heimlichen Hochzeit.

Steffi und Roland Bartsch gehören zu den ersten Mallorca-Auswanderern, die vom TV-Sender Vox begleitet wurden. Die beiden wanderten 2011 auf die Insel aus. Zunächst eröffneten sie hier ein Sonnenstudio, später ein Fish-Spa und schließlich einen Buggy-Verleih. Den Traum vom Leben im Ausland mussten sie aber aus privaten Gründen aufgeben. Doch die 46-Jährige und der 47-Jährige machten in Deutschland weiter, gründeten 2014 das „Atlantis-Fish-Spa" in Hilden und leben nun in Wuppertal mit ihren beiden französischen Bulldoggen „Bruno" und „Hugi". Jetzt kämpfen sie wieder vor Kameras um den Erfolg – diesmal aber nicht gegen die Herausforderungen einer Auswanderung, sondern gegen die anderen Promi-Paare.

Und dass dies mitunter schwieriger sein kann, als unter der Sonne Mallorca ein Sonnenstudio zu eröffnen, bekommen die beiden direkt in der ersten Folge zu spüren. Denn es brodelt nach nur kurzer Zeit – und das ausgerechnet innerhalb der Mallorca-Fraktion. Nachdem Steffi und Roland Willi und Jasmin auf die Nominierungsliste für den vorzeitigen Auszug gesetzt haben, rastet der Ballermann-Sänger regelrecht aus. Er kommt zum verbalen Schlagabtausch zwischen Roland und Willi. Am Ende fließen reichlich Tränen.

Aber solche zwischenmenschlichen Spannungen sind es eben, die das Format „Sommerhaus der Stars" für den Zuschauer so interessant machen und auch in diesem Jahr wohl wieder für gute Quoten sorgen werden.

Im vergangenen Jahr hatte ebenfalls ein Mallorca-Paar für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: der mittlerweile verstorbene Jens Büchner mit seiner Frau Daniela. Das Auswanderer-Paar hatte mit der einen oder anderen Aktion für Unmut bei den Mitbewohnern gesorgt. Es war einer der letzten größeren TV-Auftritte von „Malle-Jens", der im vergangenen November an Krebs in einem Krankenhaus auf Mallorca verstorben war.