Klassische englische Operette in Peguera

Eine klassische englische Operette wird am Samstag (27.7.) und Sonntag im Auditorium in Peguera zu sehen sein. Der Chor der Gemeinde Calvià führt jeweils um 20.30 Uhr "HMS Pinaforte oder Das Mädchen, das einen Matrosen liebte" auf.

Die Operette in zwei Akten mit Musik von Arthur Sullivan nach einem Libretto von W. S. Gilbert wurde im Jahr 1878 in London uraufgeführt und war eines der beliebtesten Stücke ihrer Zeit. Die Geschichte spielt an Bord eines britischen Kriegsschiffes und parodiert das Klassensystem des Landes. Für die Aufführung in Calvià wurde es von Miquel Company ins Katalanische übertragen.

Karten kosten an der Abendkasse 15 Euro, unter Tel.: 971-13 91 81 kann man sie für 12 Euro im Vorverkauf erwerben.