Orlando Bloom und Katy Perry planschen in der Bucht von Sa Calobra

Orlando Bloom schießt mit einem "Seabob" durch die Wellen, während seine Verlobe Katy Perry an Bord der "Rising Sun" Fotos mit dem Handy macht. Der britische Schauspieler und Hollywood-Star ("Fluch der Karibik") ist nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bereits seit Anfang der Woche im Mittelmeer unterwegs, sie haben Station in der Bucht von Sa Calobra im Nordwesten der Insel gemacht.

Gut ein Dutzend Freunde sollen das Paar begleiten. Vielleicht halten sie auch nach einem Platz für ihre Hochzeit Ausschau. Im Februar haben sich Orlando Bloom und Katy Perry verlobt, Ende des Jahres wollen sie heiraten. Seit Anfang 2016 sind die beiden mit Unterbrechungen zusammen.

Die "Rising Sun" gehört dem Musikproduzenten David Geffen. An Bord mieten sich gerne alle möglichen Prominenten ein. So waren schon Bruce Springsteen, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey oder Oprah Winfrey an Bord. 200 Millionen Dollar (17.970.8000 Millionen Euro) hat das Schiff gekostet. Auf fünf Decks gibt es 82 Kabinen mit insgesamt 8.000 Quadratmetern Wohnfläche. Privatkino, Bodega und Basketballfeld. Sie war in diesem Jahr auch oft in der Bucht von Palma de Mallorca zu sehen /lk