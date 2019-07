TV-Tipp: Mallorca im Thementag Spanien auf 3.sat

Bei einem Thementag zum Urlaubsland Spanien berichtet der Sender 3.sat am Donnerstag (25.7.) fast sechs Stunden lang am Stück über beliebte Reiseziele der Deutschen. In einer eigenen Reportage geht es dabei natürlich auch um die Inseln Mallorca und Menorca.

Der Thementag Spanien beginnt mit einer Reportage über "Spaniens schönste Urlaubsziele" (13.15-13.45 Uhr). Anschließend geht es um "Barcelona" (13.45-15.15 Uhr). Im Anschluss kommen Mallorca-Liebhaber in "Die Balearischen Inseln" (15.15-16 Uhr) auf ihre Kosten. Auf der 3sat-Website können sie die Sendung auch online anschauen, sofern Sie sich in Deutschland, Österreich oder der Schweiz aufhalten. In der folgenden Reportage über "Spaniens schönste Inseln" geht es hingegen um die Kanaren.

Den Abschluss des Thementages bilden zwei jeweils 45 Minuten lange Teile einer Dokumentarfilm-Reihe über den Süden von Spanien: "Andalusien - Wo Spaniens Seele" wohnt (17.30-19 Uhr).