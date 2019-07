Orlando Bloom klettert in den Felsen auf Mallorca

Schauspieler Orlando Bloom genießt seinen Abenteuer-Urlaub auf Mallorca anscheinend in vollen Zügen. Auf Instagram postete er ein herrliches Foto von der Küste der Insel und schrieb dazu: "Der schönste Ausblick kommt nach dem schwierigsten Aufstieg." Fotos zeigen, wie er sich beim Klettern am Knöchel verletzte und wie er anschließend an einem Gipfelkreuz betet. Eine auf katalanisch geschriebene Gedenkschrift konnte er nicht verstehen und bittet seine Fans auf Instagram um Übersetzung.





Gut ein Dutzend Freunde sollen Orlando Bloom und seine Verlobte Katy Perry bei ihren Abenteuern auf Mallorca begleiten. Im Februar hatten sich Bloom und Perry verlobt, Ende des Jahres wollen sie heiraten. Seit Anfang 2016 sind die beiden mit Unterbrechungen zusammen.Die "Rising Sun", die auf dem Foto zu sehen ist, gehört dem Musikproduzenten David Geffen. An Bord mieten sich gerne alle möglichen Prominenten ein. So waren schon Bruce Springsteen, Leonardo DiCaprio, Mariah Carey oder Oprah Winfrey an Bord. 200 Millionen Dollar (17.970.8000 Millionen Euro) hat das Schiff gekostet. Auf fünf Decks gibt es 82 Kabinen mit insgesamt 8.000 Quadratmetern Wohnfläche. Privatkino, Bodega und Basketballfeld. Sie war in diesem Jahr auch oft in der Bucht von Palma de Mallorca zu sehen /tg