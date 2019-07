Trumps Tochter macht Urlaub auf Mallorca

Tiffany, eine der Töchter des US-Präsidenten Donald Trump, will auf Mallorca Urlaub machen. Das berichtet MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Wie es heißt, soll die 25-Jährige in der kommenden Woche ankommen und zusammen mit ihrer Mutter Marla Maples mehrere Tage auf der Insel bleiben. Maples war Trumps zweite Ehefrau, die beiden sind seit 1999 geschieden.

Tiffany, die als Model in Kalifornien arbeitet, ist bereits auf der Nachbarinsel Ibiza eingetroffen. Sie trat ihre Reise unter Personenschutz an. In wenigen Tagen soll es dann weiter nach Mallorca gehen, wo sie auf ihre Mutter treffen wird. Diese ist bereits vor Ort und wurde mit einer Freundin in Puerto Portals und in der Tramuntana gesichtet. /somo