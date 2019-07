So bedankt sich Mia Julia beim ins Wasser gefallenen ZDF-Fernsehgarten

Der Mallorca-Fernsehgarten vom 28.7. wird sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Zum einen, weil ein Gewittersturm über Mainz niederging und die Live-Show zum ersten Mal seit ihrem Bestehen (1986) in das kleine Notfall-Studio umziehen musste. "Ich mache den Fernsehgarten seit 19 Jahren, es ist noch nie vorgekommen, dass wir die Liveshow abbrechen und in diesen kleinen Raum umziehen mussten", sagte die Moderatorin Andrea Kiewel.



Zum anderen sorgte für Aufsehen, dass mit der jungen Ballermann-Sängerin Mia Julia eine ehemalige Erotikfilm-Darstellerin live auftreten durfte, die sich zumindest früher bei ihren Auftritten im Bierkönig ausgezogen hatte. So fragten Fans in den sozialen Netzwerken, ob sie sich denn nackig machen würde. Doch schon seit dem Jahr 2017 verzichtet die Sängerin auf Nackt-Auftritte und schrieb auf Facebook: "Auch damals wusste ich schon, wo es angebracht war und wo nicht. #ErziehungUndBenehmenIstAmStart."



Beim ZDF bedankte sie sich am Montag (29.7.) mit einem Post bei Instagram: "Vielen Dank an das ZDF Team für die lustig, improvisierte Gewitter Alternative (...) SICHERHEIT GEHT IMMER VOR (...) Danke an das ganz ganz liebevolle Team, ich wurde sooooo herzlich empfangen."





Mit dabei waren bei der diesjährigen Malllorca-Ausgabe Mickie Krause Jürgen Drews , Peter Wackel, Jürgen Milski, Markus Becker, Tim Toupet, Anna-Maria Zimmermann, Marry, Olaf Henning, Die Zipfelbuben, Carolina und Lorenz Büffel. /lk