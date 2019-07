Trumps Tochter Tiffany genießt den Sonnenuntergang auf Mallorca

Tiffany Trump, die Tochter des US-Präsidenten Donald Trump, ist am Dienstag (30.7.) auf Mallorca gelandet, um ihren Urlaub auf der Insel zu verbringen. Zusammen mit ihrer Mutter, der zweiten von Trump geschiedenen Ehefrau Marla Maples, genoss sie einen schönen Sonnenuntergang an der Küste, wie die Veröffentlichungen auf Instagram zeigen.



Die 25-jährige Tiffany Trump will zwei Tage in der Balearen-Hauptstadt Palma de Mallorca verbringen, bevor sie anschließend die Dörfer und Landschaften der Tramuntana erkunden will, schreibt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". /tg