Volles Programm für die spanische Königsfamilie auf Mallorca

Beim traditionellen Sommeraufenthalt der spanischen Königsfamilie auf Mallorca ist es wegen der unsicheren politischen Lage Spaniens in diesem Jahr zu einem fliegenden Wechsel gekommen: Während am Mittwoch (31.7.) mit ein paar Tagen Verzögerung König Felipe VI. und Königin Letizia mit ihren Töchtern Leonor und Sofía von Altkönigin Sofía im Marivent-Palast auf Mallorca empfangen wurden, musste Altkönig Juan Carlos sich schon wieder verabschieden. Er nimmt am Donnerstag (1.8.) in Finnland an einer Segelregatta teil.

Zeitgleich entstand am Donnerstagmorgen (1.8.) im Club Náutico in Palma de Mallorca das erste royale Gruppenfoto des Mallorca-Urlaubs. Gegen 10 Uhr kamen Felipe VI, seine Frau Letizia und die gemeinsamen Töchter Leonor und Sofía im Club Naútico in der Balearen-Hauptstadt an. Gemeinsam stieg die Königsfamilie auf das Segelboot "Aifos", mit dem König Felipe VI. an der Segelregatte Copa del Rey teilnehmen wird, und ließ sich dort von den Journalisten fotografieren.

Der alljährliche Mallorca-Besuch der Königsfamilie besteht natürlich nicht nur aus Sightseeing. Seinen ersten offiziellen Auftritt wird Felipe VI. bei der Preisverleihung der Regatta am Samstag (3.8.) haben. Wirklich eine sehr königliche Regatta in diesem Jahr: Auch König Harald V. von Norwegen ist mit dabei.

Das traditionelle Treffen mit Vertretern der Inselpolitik ist aller Voraussicht nach für Montagmorgen (5.8.) geplant. Dazu soll sich laut der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" auch der geschäftsführende Ministerpräsident Pedro Sánchez blicken lassen. Der große Empfang mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Medien und Sport durch die Könige im Almudaina-Palast wird am Mittwoch (7.8.) stattfinden.

Felipe VI. und Letizia bleiben mit ihren Töchtern voraussichtlich noch bis Freitag (9.8.) im Marivent-Palast.

Vergangene Woche hatte sich Altkönig Juan Carlos I. mit seiner Frau, Altkönigin Sofía, die Zeit mit Tischfußball-Spielen bei Rafael Nadal und seiner Verlobten Xisca Perelló vertrieben. Altkönigin Sofía machte sich während ihres Aufenthalts auf der Insel an Bord des Forschungs-Segelboots Toftevaag ein Bild davon, wie vermüllt das Mittelmeer aktuell ist. Ein bisschen Vergnügen stand dann am Dienstagabend (30.7.) auf dem Programm: Mit ihren beiden Enkelinnen Victoria Federica und Irene schaute sich die Altkönigin den Disney-Streifen „König der Löwen" in Palmas Rívoli-Kino an. /sw