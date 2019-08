Premiere für neues Event-Boot im Hafen von Palma de Mallorca

Mit einem Konzert vor gut hundert Gästen hat das Event-Boot "Legends OCB Boat" am Donnerstagabend (1.8.) im Hafen von Palma de Mallorca Premiere gefeiert. Lokalmatadorin Alejandra Burgos machte den furiosen Auftakt, US-Popsänger und "Dschungelcamp"-Sieger von 2017 Marc Terenzi gab allein an der Gitarre eine Kostprobe aus seinem Songbook, und Katrina von Katrina and the Waves brachte die Leute zum Tanzen. Im Hintergrund: die nächtlich beleuchtete Kathedrale von Palma.

Die Mallorca Zeitung hatte das von dem österreichischen Veranstalter Roland Michael organisierte exklusive Konzert präsentiert. Es war die erste Veranstaltung auf dem umgebauten ehemaligen Fischkutter, der gegen 20.30 Uhr am Port Vell in Palma ablegte und durch den Hafen der Balearen-Hauptstadt fuhr. Mit seiner Firma Legends VIP will Roland Michael dort fortan neben Konzerten auch Talk-Runden, Filmabende und Dinner anbieten. /ck