Til Schweiger unterstützt Konzept gegen Plastikmüll im Meer

Durst ist in diesen Tagen ein ständiger Begleiter auf Mallorca. Da kann es praktisch sein, wenn man seinen eigenen Mehrweg-Strohhalm dabeihat, um sich hier und da mit einer Erfrischung zu versorgen. „Sliderstraw" heißt die Erfindung des Berliner Unternehmens Brainchildren, mit der man ohne Reue am Wasserglas ziehen kann, denn: diese Strohhalme lassen sich auseinanderziehen, ganz einfach reinigen und wiederverwerten.

Am Donnerstag (25.7.) trafen sich auf der Dachterrasse des Hotels The Hype an der Playa de Palma Schauspieler Til Schweiger, Strohalmdesigner Arman ­Emami, Mehrweg-Trinkflaschen-Hersteller ­Philipp ­Baier von Cleanwave und die Biologin und Präsidentin des Lion Clubs, Petra Steiner, um über Nachhaltigkeit zu diskutieren. Moderiert wurde der halbstündige Talk von Jens Schack vom Online-Sender Mallorca TV, über den die Show ab dem 3.8. ausgestrahlt wird. Hauptthemen: Nachhaltigkeit und Plastikmüll im Meer.

„95 Prozent aller Deutschen haben Mikroplastik im Blut", sagte Petra ­Steiner. „Da denkt man, wenn man Fisch isst, tut man sich etwas Gutes, dabei isst man nur Plastik", ärgerte sich Til Schweiger. Er kündigte an, in seinen Restaurants künftig auf die neuen Trinkhalme zu setzen. Die Politik tue zu wenig, um dem Problem der Vermüllung der Meere entgegenzutreten.

Bestellen kann man sie unter ­sliderstraw.com, vier Stück ab 3,90 Euro.