"Jedes Jahr besser": Königliches Familienfoto auf Mallorca

Die spanische Königsfamilie kommt ihren sommerlichen protokollarischen Pflichten auf Mallorca nach. König Felipe VI., Königin Letizia und ihre beiden Töchter - Prinzessin Leonor und Infantin Sofía - empfingen am Sonntag (4.8.) die versammelten Journalisten im Park des Marivent-Palasts, der seit ein paar Jahren für Besucher geöffnet ist, immer wenn die Könige nicht im Sommerpalast residieren.

König Felipe wird seinen Urlaub mit Geschäftsterminen kombinieren müssen. So nutzte er auch das Treffen mit den Journalisten, um darauf hinzuweisen, dass er weiter auf eine Regierungsbildung hinwirkt, um nach Möglichkeit Neuwahlen zu verhindern.

Königin Letizia zog Resümee, weil sie bereits seit 15 Jahren auf der Insel Urlaub macht. Auf die Frage, wie es ihr gefalle, erklärte sie "jedes Jahr besser". Am Vormittag hatte sie zusammen mit ihren Töchtern und ihrer Schwiegermutter Alkönigin Sofía den Markt von Pollença besucht, was sie sehr genossen habe. Auch die Töchter ergriffen das Wort und erzählten begeistert von ihrem Sommercamp in den USA. Dieses Jahr hätten sie schon Freunde aus den vergangenen Jahren wiedergetroffen und viel Spaß gehabt.

Auch Altkönig Juan Carlos hatte zuvor ein paar Tage auf der Insel verbracht. Im Sportzentrum von Tennisstar Rafael Nadal sah man ihn beim Tischfußballspielen. Altkönigin Sofía ging unterdessen mit ihren Enkelinnen in Palma de Mallorca ins Kino, um den neuen Disneyfilm "König der Löwen" anzuschauen. /tg