Mallorca im TV: Vox zeigt neue "Goodbye-Deutschland"-Folge

Am Dienstagabend (6.8.) um 22.10 Uhr können es sich alle Fans der Mallorca-Auswanderer von "Goodbye Deutschland" wieder auf dem Sofa bequem machen und den Fernseher einschalten: In der neuen Folge hat der Sender Vox unter anderem die Büchners besucht.

Seit ein paar Wochen arbeitet Danni bis zu fünf Stunden täglich in der Faneteria. Haushalt, das Café, die Zwillinge. Das alles bekommt Danni nur dann unter einen Hut, wenn auch die Großen Aufgaben übernehmen, wie es in der Programmankündigung heißt. Doch genau das tun sie aus Dannis Sicht nicht. Die Familie muss sich nach dem Tod von Jens immer noch neu organisieren. Jens war immer streng und vor allem konsequent. Eine Eigenschaft, die Danni erst lernen muss. Kann die Auswanderin wieder Ordnung in die Familie bringen? Nicht nur zu Hause hängt der Haussegen schief.

Danni zerreißt sich auch zwischen Lokal und Familie, und ihre Geschäftspartner Tamara und Marco zwischen Faneteria und ihrem eine Stunde entfernten Hostal am Ballermann. Noch dazu erwartet Tamara ein Baby. Die schwangere Gastronomin hat einen Termin bei ihrer Frauenärztin. Und die wird sie vor zu viel Stress warnen.

Peggy und Steff waren jahrelang erfolgreiche Gastronomen auf der Insel. Mit der Geburt der kleinen JJ hatten sie sich ein Jahr Elternzeit genommen. Die ist nun rum. Und nun? Eigentlich sahen sich Peggy und Steff diesen Sommer hinter dem Tresen des Büchner-Cafés. Das Gastro-Paar wollte mit Daniela die Faneteria eröffnen. Doch dann kam es zum Zerwürfnis zwischen den Auswanderern.

Und dann ist da noch Malermeister Peter Holz, der auf Mallorca bettelt, um zu überleben. Ist eine Rückkehr nach Deutschland seine einzige Rettung? /sw