Frischer Wind beim königlichen Empfang auf Mallorca

Ein neuer Wind umweht die spanischen Könige bei ihrem traditionellen Urlaub auf Mallorca. Auch beim offiziellen Empfang am Mittwoch (7.8.) waren einige Veränderungen zu spüren. Zunächst einmal war da die ungewöhnlich große Zahl an geladenen Gästen. Rund 600 Personen reichten oder küssten König Felipe VI., Königin Letizia und Altkönigin Sofía die Hand. Und unter den Gästen waren in diesem Jahr ungewöhnlich viele junge Gäste, wie zum Beispiel die Gewinner des balearischen Jugendkunstpreises (Art Jove) oder die für gute Studienleistungen ausgezeichnete Uniabsolventen oder junge Musiker.



Aber es war auch zu spüren, dass die Inselgesellschaft nicht geschlossen hinter den Königen steht. Beim Einzug in die Sommerresidenz verschafften sich Monarchie-Gegner Gehör. Vereinzelte Buhrufe und Pfiffe waren zu hören, sowie die Forderung, den Marivent-Palast dem Volk zu öffnen.



Einen Prostest ganz eigener Art inszenierte die Vizepräsidentin des Balearen-Parlaments, Gloria Santiago (Podemos): Unmittelbar nach ihrem Besuch auf dem königlichen Empfang veröffentlichte sie ein kritisches Video auf ihrem Blog, in dem sie den König fragt: "Wir sind in Wahlen gewählt worden. Und du? Wer hat dich gewählt?"





Lo más urgente es que haya un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales y públicas que mejoren la vida de la gente. Después, que las instituciones medievales le tiendan una mano a la Democracia. pic.twitter.com/lxNMUTmTar — Gloria Santiago (@gloriasantiagoc) August 7, 2019