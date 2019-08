Neuer Anlauf mit Waffeln: Iris Klein und Nadescha Leitze eröffnen Café an der Playa

Waffelgebäck statt Elektroroller: Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, hat am Samstag (10.8.) zusammen mit Geschäftspartnerin Nadescha Leitze ihr neues Café an der Playa de Palma eröffnet. Es heißt "Café Pause", ist in Pink sowie Türkis gehalten und setzt neben Kaffee-Variationen vor allem auf Waffeln.

Gekommen waren am Eröffnungstag der zwei TV-Auswanderinnen vor allem Medienvertreter - und konnten mit ansehen, wie gleich die Ortspolizei vorstellig wurde und dafür sorgte, dass die Stühle im Außenbereich wieder weggeräumt wurden. Nachbar Sven vom Bikeking hatte die Polizei gerufen: "Die Tische versperren den Aufgang zu meinem Laden. Ansonsten wünsche ich ihnen viel Erfolg unter der Prämisse 'Leben und leben lassen'."



Das Duo Klein-Leitze hatte im März die Beach-Bar "Ever Green" am Ballermann 12 eröffnet, nach kurzer Zeit aber wieder aufgegeben. Nadescha Leitze betrieb zudem seit 2017 den Verleih von Elektro-Rollern, aber mit diesen sei angesichts der zahlreichen Vorschriften nicht viel zu verdienen, erklärte sie. Jetzt soll es mit Waffeln klappen.