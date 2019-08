Wer hat das Sandmännchen im Bus zum Flughafen Mallorca gesehen?

So sieht das vermisste Sandmännchen aus.

Sandmännchen verzweifelt gesucht: Eine deutsche Familie bittet Busfahrgäste auf Mallorca um Mithilfe, um die Stoffpuppe des Sohnes wiederzufinden.

"Wir haben am Dienstag im Bustransfer den Rucksack von meinem Sohn vergessen. Da ist unter anderem sein Sandmännchen drin, das er seit seiner Geburt hat", heißt es in einer Mitteilung an die MZ-Redaktion.

Der Bus des Unternehmens Transunión fuhr um 18 Uhr vom Hotel Can Picafort Palace zum Flughafen Palma. Es handle sich um einen blauen Rucksack. Hinweise leitet die MZ an die Familie weiter, hier unsere E-Mail: web@mallorcazeitung.es