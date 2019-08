Mallorca im TV: Premiere für ZDF-Film "So einfach stirbt man nicht"

Mallorca zur besten Sendezeit: Das ZDF zeigt am 29. August die auf der Insel entstandene Familien-Tragikomödie "So einfach stirbt man nicht". Gedreht worden war auf Mallorca Ende vergangenen Jahres, unter anderem mit Michael Gwisdek, Ursula Karven, Anja Schiffel, Sandra Borgmann und Michaela May.

Es geht turbulent zu in dem Fernsehfilm, wie es in der Programmbeschreibung des ZDF heißt. "Als Kurt Lehmann (Michael Gwisdek) einen Herzinfarkt erleidet, reisen seine Töchter Lotte (Ursula Karven), Steffi (Anja Schiffel) und Rebecca (Sandra Borgmann) nach Mallorca, um von ihm Abschied zu nehmen – und ein beträchtliches Erbe anzutreten. Und seine Frau Renate (Michaela May) will endlich mit ihm ins Reine kommen. Alles läuft aus dem Ruder, als Kurt unerwartet aus dem Koma erwacht."

Es geht also vor allem um die Familienbande, bei der Mallorca in erster Linie Kulisse ist, aber diese rückt durchaus auch in den Vordergrund. Kurt "ist besessen von der schönen Inselbewohnerin Carla und einem kostbaren, Jahrhunderte alten Olivenhain, den er mit seinem ganzen Geld vor der Abholzung retten will", heißt es in der Programmbeschreibung. Der Ensemblefilm erzähle von einem tragikomischen Familientreffen, bei dem es um Abschiede, Enthüllungen und um "die Dinge geht, die am Ende des Lebens zählen". Regie führte Maria von Heland, von der auch das Drehbuch stammt.

Sendetermin: Donnerstag, 29. August 2019, 20.15 Uhr. Bereits am Tag davor ist der Film laut ZDF in der Mediathek zu sehen. /ff