Michelle Obama wird auf Mallorca erwartet

Wanderungen wird wohl auch in diesem Jahr auf Mallorca Urlaub machen. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Dienstag (13.8.). Mit der Ankunft der Ehefrau des US-amerikanischen Ex-Präsidenten Barack Obama wird in der letzten Augustwoche gerechnet. Ihre üblichen Gastgeber und guten Freunde, Michael Costos und Michael Smith, sollen am 17. August auf der Insel eintreffen.

Es wäre das vierte Mal, dass Michelle Obama Urlaub auf Mallorca macht. 2010 kam sie als First Lady zusammen mit ihrer Tochter Sasha und traf im Marivent-Palast die damaligen spanischen Könige Don Juan Carlos und Doña Sofía sowie die heutige Königin Letizia. 2017 und 2018 kehrte sie jeweils für ein paar Urlaubstage auf die Insel zurück. Dabei wohnte sie bei ihren Gastgebern in Esporles und genoss das gute Essen sowie die Wanderungen durch die Tramuntana. /tg